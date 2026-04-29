La pena de Leo Rey tras la pérdida de uno de sus mejores amigos: "Mi corazón te extrañará"

29 abr. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante chileno, Leo Rey, expresó que atraviesa un momento personal complejo tras el fallecimiento de un amigo cercano, a quien conoció en sus primeros años vinculados a la música.

La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde dejó sentir el profundo dolor que vive a través de unas sentidas palabras, con las que acompañó la fotografía de su amigo: Luis Claudio Maturana

Ambos se conocieron en la ciudad de Limache, en la región de Valparaíso. Según relató, en ese periodo inicial él se desempeñaba como cantante callejero, y recibió apoyo de Maturana en aspectos fundamentales de su formación, como la afinación de la guitarra y el aprendizaje de acordes.

Así despidió Leo Rey a su amigo

"Con profundo dolor quiero despedir a uno de mis mejores amigos, el gran Luis Claudio Maturana. Lo conocí el año 1994 en una carnicería de Limache donde amablemente siempre me recibió bien... Un tremendo ser humano", empezó escribiendo el intérprete.

En esa misma línea, el cantante agradeció por su amistad y las enseñanzas recibidas a lo largo de los años, para después agregar las siguientes palabras como despedida:

"Un gran talento musical y un gran escritor y libretista, 'Limachito'. Gracias por todo lo que me enseñaste, amigo Luis Claudio. Mi corazón te extrañará… Vuela alto", cerró.

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