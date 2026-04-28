Rodrigo Muñoz confirmó el nacimiento del hijo de Camilo Zicavo y Daniela Pérez: Se llama José Nicanor

28 abr. 2026 - 19:35 hrs.

El actor Rodrigo Muñoz habló por primera vez sobre el nacimiento de su nieto, luego de que durante meses no existieran declaraciones públicas de la familia sobre este acontecimiento.

La noticia del embarazo había sido anunciada el año pasado por Camilo Zicavo y Daniela Pérez, hija del intérprete, generando sorpresa entre sus seguidores.

El hecho se dio a conocer en una entrevista en el programa “Siempre Pasa Algo!” donde Muñoz confirmó que su nieto ya nació. Durante la conversación, el conductor Eduardo de la Iglesia le realizó una pregunta en tono distendido sobre su rol como abuelo y su cercanía con la familia.

Esta fue la primera vez que una persona del círculo cercano de Camilo y Daniela habló públicamente sobre el nacimiento del bebé.

Rodrigo Muñoz y su rol como abuelo

"¿El yerno no se te enoja por ir a meterte todos los días a la casa a ver al nieto?", preguntó De la Iglesia, a lo que el intérprete respondió inmediatamente y con humor: "Es que lo estoy dirigiendo, así que no se me ha enojado todavía".

Entre risas, el conductor agregó, "es que si hay un hombre con el que un hombre no puede tostarse, es con el suegro".

"Igual yo trato de guardar los límites. Soy cariñoso, pero estoy 5-10 minutos. Llego, le entrego el regalito, los abrazo, les doy besos y después ya chao, nos vemos", contó Muñoz, respecto a la dinámica como abuelo.

Daniela Pérez y Camilo Zicavo revelan fotografías de su hijo. Instagram

En paralelo, Daniela Pérez confirmó el nacimiento de su hijo y reveló el nombre del bebé a través de redes sociales, mediante la publicación de un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram.

En las imágenes recopiló distintos momentos, desde el día del parto hasta lo que han sido sus primeras semanas de maternidad, incluyendo registros junto al bebé y su pareja, padre del niño, Camilo Zicavo.

"Algunas desde el 2 de marzo. Se llama José Nicanor, pero le decimos pepe, pepino, pepinillo", se lee en la descripción del post.

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