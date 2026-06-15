Incendio afecta vivienda en Estación Central: Hay restriciones en el tránsito

15 jun. 2026 - 10:16 hrs.

¿Qué pasó?

Una emergencia por incendio moviliza durante la mañana de este lunes a equipos de Bomberos en la comuna de Estación Central. El siniestro afecta a una vivienda ubicada en el sector de Santa Teresa con Hermanos Carrera.

Producto de la emergencia, autoridades informaron una restricción de tránsito en la intersección de Hermanos Carrera con Padre Vicente Irarrázaval, por lo que se llamó a los conductores a preferir rutas alternativas mientras se desarrollan las labores de control del fuego.

Bomberos trabaja en el lugar

De acuerdo con la información preliminar, se trata de un llamado estructural por fuego en casa habitación. Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) acudieron hasta el lugar para combatir las llamas y evitar su propagación a inmuebles cercanos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el incendio.

Restricción de tránsito en el sector

La emergencia mantiene afectada la circulación vehicular en las inmediaciones de Hermanos Carrera con Padre Vicente Irarrázaval. Debido al despliegue de unidades de emergencia, las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar el sector y optar por vías alternativas.