Cae falso taxista que drogaba a sus pasajeros para robarles dinero y utilizar sus tarjetas

13 ag. 2026 - 21:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI), junto a la Fiscalía Oriente, desbarató una peligrosa banda criminal liderada por Cristián Bobadilla, quien simulaba ser taxista para drogar, asaltar y clonar las tarjetas bancarias de sus pasajeros en los concurridos sectores de Barrio Italia y Plaza Ñuñoa.

El modus operandi: Drogas y una red de complicidad

El sujeto operaba los fines de semana en un vehículo que parecía ser un taxi. Sin embargo, luego se confirmó que no trabajaba como chofer, solo salía de cacería nocturna.

Bobadilla buscaba a jóvenes que salieran de locales nocturnos bajo los efectos del alcohol. Para vulnerarlos, utilizaba un metódico esquema de sumisión química.

En concreto, ofrecía botellas de agua o cerveza cargadas con Clonazepam. Una de las víctimas relató haber quedado completamente inconsciente tras abordar el vehículo y despertar horas después en su domicilio con importantes "lagunas" mentales.

Si los pasajeros rechazaban la bebida, el delincuente cobraba el pasaje mediante máquinas de pago, las que habrían estado adulteradas. En ellas observaba las claves secretas o cambiaba disimuladamente los plásticos por tarjetas de otras víctimas.

Estaba coludido con otros sujetos

El delincuente no actuaba solo. Para ejecutar el delito se coludió con cuatro trabajadores de una estación de servicio.

A altas horas de la madrugada o al amanecer, los operarios cerraban momentáneamente el recinto para reunirse con el falso taxista fuera del alcance de las cámaras.

Ahí concretaban una "cuadratura ficticia", es decir, los empleados le entregaban el dinero en efectivo que se recaudó en el turno a cambio de millonarias compras ficticias de combustible realizadas con las tarjetas robadas.

Detención y un millonario botín

El operativo policial culminó con la detención de los cinco integrantes de la organización —incluyendo a un ciudadano venezolano que pretendía huir del país—. En el domicilio del falso taxista se incautaron fármacos, botellas preparadas, máquinas POS, joyas, tarjetas de víctimas y hasta una chaqueta de la policía peruana.

Las autoridades contabilizaron al menos 15 víctimas directas. En total, estiman que las pérdidas totales de la red criminal podrían bordear los 1.000 millones de pesos.

Actualmente, los cinco involucrados se encuentran en prisión preventiva, imputados por los delitos de asociación criminal, robo con intimidación y uso fraudulento de tarjetas.

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