Se reactiva foco de incendio en Cerrillos: suspenden clases y mantienen cortes por humo tóxico

15 jun. 2026 - 08:05 hrs.

La emergencia provocada por el incendio que afecta a una planta de acopio de neumáticos en la comuna de Cerrillos continúa generando consecuencias durante este lunes.

La reactivación de focos durante la madrugada obligó a mantener un amplio operativo de emergencia y derivó en la suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales públicos de la comuna.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente debido a la presencia de humo y material particulado en el ambiente, situación que ha generado preocupación por sus posibles efectos en la salud de los vecinos y de las comunidades educativas.

En paralelo, se mantienen restricciones de tránsito en sectores cercanos al siniestro mientras continúan las labores de control por parte de los equipos de emergencia.

Tránsito suspendido por emanación de humo

Producto de la emergencia, se mantiene suspendido el tránsito para vehículos particulares en Avenida Pedro Aguirre Cerda al sur, a la altura de Antonio Escobar Williams.

Asimismo, la calle Piloto Acevedo permanece cerrada desde Avenida Pedro Aguirre Cerda, debido a la presencia de humo proveniente del incendio que afecta a la fábrica de acopio de neumáticos.

Las autoridades hicieron un llamado a la precaución, considerando la emanación de humo potencialmente tóxico en el sector.

Suspenden clases en establecimientos públicos

En medio de la emergencia ambiental, la Municipalidad de Cerrillos confirmó la suspensión de clases para este lunes 15 de junio en todos los establecimientos educacionales públicos de la comuna.

La decisión fue adoptada en conjunto con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Corina, tras evaluar las condiciones de calidad del aire y los posibles riesgos para estudiantes, docentes, asistentes de la educación y trabajadores de los recintos.

Buscan proteger a las comunidades educativas

A través de un comunicado, el SLEP Santa Corina informó que la medida tiene un carácter preventivo y busca resguardar la salud de las comunidades escolares frente a la exposición a contaminantes asociados al incendio.

"Se ha determinado la suspensión de clases para este lunes 15 de junio en todos los establecimientos educacionales públicos de la comuna", señaló el organismo.

Asimismo, agregó que la decisión fue adoptada considerando "los riesgos asociados a la exposición a material particulado y otros contaminantes presentes en el ambiente".

Las autoridades indicaron que la evolución de la emergencia seguirá siendo monitoreada durante las próximas horas en coordinación con los organismos competentes, mientras continúan los trabajos para controlar completamente el incendio y evitar nuevas reactivaciones.