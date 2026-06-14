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URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Siempre Juntos

Nacional

Videos muestran gran columna de humo en enorme incendio que se registra en lugar de acopio de neumáticos en Cerrillos

¿Qué pasó?

Desde la madrugada de este domingo se registra un gran incendio en la comuna de Cerrillos, específicamente en un recinto que sirve para acumular neumáticos.

Bomberos trabaja en el sitio del suceso, donde existe riesgo de propagación; por lo mismo, muchos vecinos debieron ser evacuados de la zona.

Su molestia fue evidente, ya que dijeron a la periodista de Meganoticias Siempre Juntos, Catalina Briones, que habían denunciado el peligro del lugar y, antes, manifestaron su problemática con una plaga de ratones en el mismo recinto.

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Diversos registros compartidos en redes sociales muestran la magnitud del siniestro, que se aprecia desde diversos puntos de la capital.

 

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