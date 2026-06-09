Gran incendio en plena Alameda: Mall chino y otros locales comerciales afectados por las llamas

09 jun. 2026 - 14:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio de grandes proporciones afecta la tarde de este martes a un mall chino y locales comerciales ubicados en plena Alameda, entre las calles Chacabuco y Maipú, en la comuna de Santiago.

La emergencia obligó a un amplio despliegue de Bomberos, que declaró una tercera alarma de incendio ante la rápida propagación del fuego al interior del recinto ubicado frente al barrio Meiggs, mientras Carabineros y equipos municipales evacuaron el sector y cortaron el tránsito.

Fuego se concentra en mall chino y amenaza propagación

El incendio se originó al interior de un centro comercial tipo mall chino, donde funcionan distintos locales de venta de productos, principalmente con alta carga de material inflamable.

El fuego se mantiene activo y con riesgo de propagación hacia locales colindantes, como restaurantes, una carnicería, sucursales bancarias y un Preunic.

En uno de los costados se ubica el Hotel Alameda, el cual se mantiene bajo vigilancia por posible riesgo de propagación, aunque el avance del fuego se estaría dirigiendo principalmente hacia la parte posterior del recinto, donde existen estacionamientos y zonas más abiertas.

Despliegue de Bomberos y nuevo control parcial del incendio

Bomberos trabaja con al menos tres escalas telescópicas y unidades especializadas, tanto desde altura como a nivel de suelo, para evitar la propagación hacia locales colindantes.

Si bien en un inicio la emergencia mostró una alta intensidad y una columna de humo visible desde distintos puntos de la capital, durante el desarrollo del operativo se ha observado una baja relativa en la intensidad del fuego, lo que da cuenta de avances en el control de algunos focos.

Corte total de Alameda y evacuación de personas

El portal Transporte Informa confirmó el corte total de la Alameda al poniente desde Ricardo Cumming, debido al incendio entre Maipú y Chacabuco.

Procedimiento de emergencia y evacuación de personas en desarrollo. Opte alternativas (...) Por posibilidad de derrumbe se solicita peatones no transitar a hacia este pto."

ALERTA DE TRÁNSITO (13:44). CORTE TOTAL de Alameda al poniente desde Ricardo Cumming, debido a incendio en locales comerciales entre Maipú y Chacabuco. Procedimiento de emergencia y evacuación de personas en desarrollo. Opte alternativa #Santiago https://t.co/hOsK7HzJSw pic.twitter.com/MIfyMcmXVa — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 9, 2026

Segundo incendio del día en la capital

Este siniestro se convierte en el segundo incendio relevante registrado en la Región Metropolitana durante la jornada, luego del ocurrido en la mañana en la intersección de Libertad con Agustinas, donde una casona terminó completamente destruida por el fuego y posteriormente colapsó.

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