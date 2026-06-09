Video capta momento de derrumbe tras incendio en Santiago Centro

09 jun. 2026 - 08:04 hrs.

Un video captó el momento exacto en que parte de una estructura colapsó durante el incendio de gran magnitud que afecta desde la mañana de este martes al sector de Libertad con Agustinas, en pleno barrio Yungay de Santiago.

En las imágenes se observa una densa columna de humo, llamas y el trabajo de decenas de voluntarios de Bomberos desplegados en el lugar, mientras se escuchan fuertes ruidos que anteceden al derrumbe.

El colapso se produjo en medio de las labores de emergencia y obligó a personal de Bomberos y a otras personas que se encontraban en las cercanías a alejarse rápidamente para resguardar su seguridad.

Producto de la magnitud del siniestro, el Cuerpo de Bomberos de Santiago declaró tercera alarma de incendio y mantiene un amplio operativo para controlar la emergencia. También se reportaron dos heridos y diez personas atrapadas.

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