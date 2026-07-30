Licencias médicas: ¿En qué casos se pagan completas?

30 jul. 2026 - 12:00 hrs.

El pago de una licencia médica no siempre comienza desde el primer día de reposo. Dependiendo de la duración del permiso médico, el subsidio por incapacidad laboral puede pagarse íntegramente desde el inicio o aplicar un período de carencia establecido por la normativa vigente.

De acuerdo con la información oficial de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), el criterio para determinar desde cuándo se paga el subsidio depende de la cantidad de días que contemple la licencia médica.

¿En qué casos la licencia médica se paga completa?

La SUSESO explica que, si la licencia médica tiene una duración de 11 días o más, el subsidio por incapacidad laboral se paga desde el primer día de reposo.

En cambio, cuando la licencia médica es inferior a 11 días, el subsidio se paga desde el cuarto día, por lo que los tres primeros días corresponden al denominado período de carencia.

La excepción que permite el pago desde el primer día

La normativa también contempla una excepción. Según detalla la SUSESO, si una primera licencia médica es por menos de 11 días, pero luego se otorgan una o más licencias continuadas por el mismo diagnóstico que, en conjunto, superan los 10 días de reposo, el primer subsidio debe ser reliquidado.

En ese caso, el pago se recalcula para que también cubra desde el primer día de incapacidad laboral, eliminando el efecto del período de carencia aplicado inicialmente.

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