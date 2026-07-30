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"Muy peligroso usar un caso para poner en duda los otros 1.468": Juan Manuel Astorga sobre Bernarda Vera

30 jul. 2026 - 12:30 hrs.

Astorga argumenta que un Estado responsable debe corregir sus imprecisiones sin permitir que estas sean usadas para deslegitimar el sistema completo de búsqueda de verdad y justicia.

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