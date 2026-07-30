Lautaro Carmona califica de "una monstruosidad absoluta" cuestionar el Plan Nacional de Búsqueda por caso Bernarda Vera

30 jul. 2026 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

El caso de Bernarda Vera volvió a abrir el debate en torno al Plan Nacional de Búsqueda, luego de que un examen de ADN confirmara que la mujer que durante décadas figuró como detenida desaparecida es quien fue encontrada viviendo en Argentina.

En medio de las preguntas sobre lo ocurrido, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, defendió el plan de búsqueda y cuestionó que este episodio sea utilizado para poner en duda su continuidad.

¿Qué dijo Carmona?

En entrevista con Radio Infinita, Carmona sostuvo que existen personas interesadas en desacreditar el plan y aseguró que todavía falta información para conocer completamente las circunstancias del caso.

“La pregunta que hay que hacerse es si la hija sabía que existía. Aquí lo que hay que hacer es investigar sin límite para que salga y se conozca toda la verdad”, señaló.

Carmona rechaza cuestionamientos a las reparaciones

El presidente del PC también salió al paso de la posibilidad de que el caso sea utilizado para cuestionar las reparaciones entregadas por el Estado. Consultado sobre quienes podrían plantear una revisión de las pensiones a partir de este episodio, respondió: “Eso incluso es, para decirlo en rigor y con respeto, una cierta ignorancia, porque, como dicen, la excepción no hace las reglas”.

Sobre la eventual restitución de recursos recibidos por la familia de Vera, Carmona sostuvo: “Yo creo que se hagan las cosas en mérito, todavía no cursa la investigación. Este es un tema que aparece, dicho sea de paso, porque hubo Plan de Búsqueda, es el valor que tiene y se pudo precisar una situación como esta".

"Una monstruosidad absoluta"

"Yo creo que todavía el tema no está agotado desde el punto de vista de la precisión rigurosa porque, como ya dije, no hay una activa colaboración de quienes podrían aportar información a esto, hay una coordinación del silencio de parte de los que son responsables”, sostuvo.

Finalmente, el dirigente comunista reaccionó ante la posibilidad de que algún sector político utilice el caso para intentar desacreditar el plan.“Podemos llegar a una frivolidad, a una mentalidad, porque eso sería parte de ideas, de pensamientos, que yo no sé, quedarían a la altura del narcotráfico de humanismo por sobre esta cosa que sería muy macabra”.

“Yo no quiero creer que un político, sea a la derecha o de cualquier sector, que se dedique a vincularse con la gente, a representarla, vaya a intentar instalar una tesis como esa, pues es una monstruosidad absoluta”, concluyó.