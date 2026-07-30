EEUU por ministros que criticaron arancel: "No habrá un acuerdo si hay personas que hablan sobre estas negociaciones"

30 jul. 2026 - 13:06 hrs.

¿Qué pasó?

El embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, abordó las críticas de los ministros de Defensa, Fernando Barros, y de Agricultura, Jaime Campos, por el arancel del 12,5% a las exportaciones chilenas.

"No tienen nada que ver con estas negociaciones"

"Como suelen ser estas negociaciones, potencialmente hay un acuerdo por lograr. No habrá un acuerdo si hay personas que hablan sobre estas negociaciones y que no tienen nada que ver con ellas", comentó el diplomático este jueves en un punto de prensa en la embajada de Estados Unidos.

Agregó que "es muy decepcionante que mientras hay negociaciones en curso, ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones, estén haciendo comentarios, especialmente cuando usan palabras como farsa".

"Cuando eso sucede, hace muy difícil para nuestros negociadores en Estados Unidos creer que hay algo serio que pueda estar ocurriendo aquí. Así que, nuevamente, necesitamos dejar que esto se desarrolle y luego veremos qué resulta de ello. Pero las negociaciones continúan. No hay nada finalizado", añadió Judd.

"Déjenla hacer su trabajo"

Ante la pregunta de si el vicepresidente del Departamento de Comercio de EEUU (USTR), Jeff Goettman, vendrá a Chile en agosto, Judd indicó que "es posible. De nuevo, hay cosas que están avanzando. Pero cuando los ministros dicen cosas y no tienen nada que ver con este proceso, por supuesto que lo hace más difícil".

"Creo que lo que debe pasar es dejar que estas negociaciones se desarrollen. Tienen una negociadora muy, muy buena, Paula Estévez (Subrei). Déjenla hacer su trabajo", conminó.

Respuesta a ministro Campos

Consultado por las críticas del ministro Jaime Campos, en relación a que EEUU no está respetando el tratado de libre comercio con Chile, el embajador respondió que “pediría a ese ministro que lea realmente el tratado de libre comercio. Diría que no lo ha hecho”.

"Si miran el tratado de libre comercio, hay disposiciones que nos permiten, de hecho, aplicar aranceles si no se cumplen ciertos aspectos", agregó.

También dijo que "he leído todos los comentarios y he escuchado a funcionarios de alto nivel decir que estamos hablando de trabajo forzado que ocurre aquí en Chile. Eso no es de lo que estamos hablando. No hablo de trabajo forzado en Chile. Hablamos de productos que se importan a Chile y que son producidos mediante trabajo forzado fuera de Chile".

"Cuando eso sucede, se vuelve imposible que cualquier empresa pueda competir con aquellas que usan trabajo forzado. Eso es una violación del tratado de libre comercio", agregó.