Bono por Hijo: Estos son los requisitos para acceder a este beneficio

30 jul. 2026 - 09:00 hrs.

El Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene disponible el Bono por Hijo, un beneficio dirigido a mujeres que busca aumentar el monto de su pensión por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado.

Según la información publicada en ChileAtiende, en el caso de las adopciones, el beneficio se genera tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva.

Pueden solicitarlo las mujeres que se encuentren afiliadas a una AFP y hayan obtenido su pensión a partir del 1 de julio de 2009; quienes sean titulares de la Pensión Garantizada Universal (PGU); o bien, quienes no estén afiliadas a un régimen previsional, pero reciban una PGU junto con una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, una compañía de seguros o el IPS, también a partir del 1 de julio de 2009.

¿Qué requisitos debes cumplir?

De acuerdo con el organismo, para acceder al beneficio se debe tener 65 años de edad o más y haber residido en territorio chileno durante un período de 20 años, continuos o discontinuos, contados desde que la persona cumplió 20 años.

Además, se exige haber vivido en Chile al menos cuatro años durante los últimos cinco años anteriores a la solicitud. El sitio precisa que, si la solicitante fue exiliada y está registrada en la Oficina de Retorno y Oficina Diplomática, el período vivido en el extranjero se considerará como tiempo de residencia en Chile.

El monto del bono comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo o hija y equivale al 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales. Si el hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplica el ingreso mínimo vigente en esa fecha ($165 mil); si nació después, se considera el ingreso mínimo que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

El trámite puede realizarse con la Clave Única, a través de una videoatención en ChileAtiende, en una sucursal presencial, en las oficinas de la AFP correspondiente, en el municipio o en la compañía de seguros.

Según el organismo, una vez adjudicado el beneficio este es irrevocable, es decir, no se puede renunciar a él una vez otorgado.

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