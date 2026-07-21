Este es el nuevo documento que incluyen las licencias médicas electrónicas

21 jul. 2026 - 09:53 hrs.

¿Qué pasó?

Desde este mes, quienes reciban una licencia médica electrónica no solo obtendrán el documento que acredita su período de reposo. Desde el 13 de julio, cada emisión incorpora automáticamente un nuevo archivo informativo que explica, en un lenguaje simple y directo, las principales obligaciones que deben cumplir las personas trabajadoras mientras dure su licencia.

La medida fue instruida por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), que ordenó a los operadores de licencias médicas electrónicas, Imed y Medipass, adjuntar este documento a la copia que reciben los trabajadores cuando una licencia es emitida por médicos, cirujanos dentistas o matronas.

El objetivo del documento

La incorporación de este material busca que quienes acceden a una licencia médica conozcan de forma clara las condiciones asociadas al reposo y las consecuencias que puede tener el incumplimiento de las obligaciones durante el período de reposo.

Según informó la Suseso, no respetar estas reglas puede derivar en el rechazo de la licencia médica, la pérdida del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) e, incluso, en sanciones administrativas o judiciales.

¿Qué contiene el nuevo documento?

El documento está diseñado como una guía práctica y divide la información en dos apartados. Por un lado, explica cuáles son las acciones que las personas pueden realizar mientras se encuentran con licencia médica. Por otro, detalla las conductas que están prohibidas durante ese período.

Entre las situaciones permitidas, el texto recuerda que la licencia autoriza a ausentarse del trabajo durante el reposo indicado. Además, si se cumplen los requisitos legales, la persona puede acceder al Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), que reemplaza su remuneración mientras la licencia esté vigente.

También precisa que es posible salir del domicilio cuando se trate de controles o tratamientos médicos vinculados a la condición de salud que originó la licencia. En el caso de las licencias médicas psiquiátricas, agrega que se permiten desplazamientos dentro del territorio nacional.

Además, informa que la Compin o la isapre pueden verificar el cumplimiento del reposo mediante visitas domiciliarias o utilizando información proveniente de registros administrativos u otras fuentes.

Conductas no permitidas

Junto con explicar los derechos asociados a una licencia médica, el nuevo documento enumera las acciones que no están permitidas durante el período de reposo.

Entre ellas se encuentra realizar cualquier tipo de trabajo, ya sea remunerado o no, como trabajador dependiente, independiente o incluso mediante voluntariados que impliquen desempeñar labores. Asimismo, recuerda que está prohibido falsificar o alterar licencias médicas o antecedentes de salud.

El instructivo también señala que las personas no pueden salir de su domicilio por motivos distintos a razones médicas o de primera necesidad, salvo cuando se trate de una licencia médica psiquiátrica.

En cuanto a los viajes al extranjero, indica que no están permitidos, con excepción de las licencias prenatales y postnatales. En cambio, las licencias por enfermedad grave de un niño menor de un año y aquellas otorgadas por patologías del embarazo no contemplan esa posibilidad.

Este es el nuevo documento

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