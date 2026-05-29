Licencia médica: ¿Quién decide el lugar de reposo del trabajador?

29 may. 2026 - 16:00 hrs.

Las licencias médicas están contempladas entre los derechos del trabajador, pero es necesario que se consideren las condiciones para evitar confusiones que puedan derivar en infracciones.

De acuerdo con el centro de consultas de la Dirección del Trabajo, los detalles de esta legislación se encuentran contenidos en el decreto D.S. N° 3, del Ministerio de Salud, en su artículo 7.

Por medio del portal web del ente, adscrito al Ministerio del Trabajo y Previsión Social se pueden conocer los detalles regulatorios más frecuentes para el área laboral.

¿Quién decide el lugar de reposo del trabajador?

La norma vigente supone que es el médico tratante que extiende la licencia médica quien puede determinar cuál será el lugar en el que el trabajador deberá hacer el reposo que se prescribió. Esto es consecuencia de que sería parte del tratamiento médico indicado en función del restablecimiento de la salud del paciente, que se encuentra quebrantada.

En el caso de las licencias médicas otorgadas a causa de patologías psiquiátricas, suele resultar conveniente que el trabajador salga de su casa para la realización de actividades de características recreativas, como una manera de fomentar el restablecimiento de la salud del empleado.

Si así fuera, la circunstancia debe ser determinada por el especialista, quien deberá dejarlo consignado en el casillero “otro” de la licencia.

Así funcionan las licencias médicas

Las licencias médicas son reconocidas como el documento legal que existe para justificar ausencias al trabajo, siempre que estas obedezcan a contingencias de salud.

Este derecho aplica cuando el trabajador debe ausentarse o reducir su jornada a fin de cumplir con la indicación profesional, certificada por un médico y autorizada por un Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional.

Además de justificar la ausencia temporal del empleado, las licencias permiten que el trabajador perciba el correspondiente subsidio por incapacidad laboral en el caso de que cumpla con los requisitos establecidos para ello.

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