Descuentos de hasta 72% en vuelos: Aerolínea se adelanta y lanzó ofertas Cyber para viajes dentro y fuera de Chile

29 may. 2026 - 16:52 hrs.

Si tenías pensado quedarte en Chile estas vacaciones por falta de presupuesto, JetSmart acaba de darte una razón para reconsiderarlo.

La aerolínea "ultra low cost" lanzó su CyberSMART 2026, una campaña de descuentos que se adelanta al CyberDay con rebajas de hasta un 72% en pasajes nacionales e internacionales, disponibles desde hoy hasta el 3 de junio a las 23:59 horas.

La propuesta apunta a quienes quieren planificar con tiempo sus escapadas de invierno, Fiestas Patrias, primavera o incluso las primeras vacaciones de fin de año, con fechas de viaje disponibles entre junio y diciembre de 2026.

Vuelos nacionales: El tramo más barato parte en $19.823

En rutas nacionales, los descuentos llegan al 72% con tarifas por tramo desde $19.823 en el corredor Calama-Santiago, tasas incluidas. Los pasajes son válidos para volar entre el 15 de junio y el 13 de diciembre de 2026, cubriendo prácticamente toda la segunda mitad del año.

Pablo García, gerente comercial de JetSmart Chile, explicó el espíritu de la campaña: "El CyberSMART es una gran oportunidad para planificar con anticipación y encontrar precios convenientes. En JetSmart queremos que más personas puedan viajar, eligiendo cómo armar su experiencia según sus necesidades. Eso es volar SMART: acceder a tarifas bajas, pagar solo por lo que se necesita y aprovechar las mejores oportunidades para descubrir nuevos destinos".

Internacional: Buenos Aires-Santiago desde $45.951

Para quienes quieren cruzar fronteras, JetSmart también tiene ofertas en vuelos internacionales, con descuentos de hasta un 57% y tarifas por tramo desde $45.951 en la ruta Buenos Aires-Santiago, tasas incluidas. Estos pasajes son válidos para volar entre el 23 de junio y el 13 de diciembre de 2026.

La aerolínea, además, anunció que seguirá publicando novedades y sorpresas en sus redes sociales durante los próximos días. Todas las tarifas están disponibles en JetSmart.cl, sujetas a disponibilidad y a los términos y condiciones de la promoción.

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