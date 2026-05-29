Temblor afecta a la zona norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud del sismo

29 may. 2026 - 16:07 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes se registró un sismo de magnitud 3,9 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 15:57 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 67 kilómetros al noroeste de Tocopilla, a 61 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.