Temblor afecta a la zona centro-norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud del sismo

28 may. 2026 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 11:30 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 14 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, a 26 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.