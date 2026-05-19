Madre fue acosada mientras amamantaba a su bebé: Acusado intentó escapar antes de ser detenido

19 may. 2026 - 13:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido por Carabineros luego de acosar a una mujer que estaba amamantando a su hijo en las inmediaciones de la Avenida del Mar, en La Serena, región de Coquimbo.

Luego del hecho, que ocurrió el pasado lunes, el individuo intentó darse a la fuga y opuso resistencia, pero fue controlado por personal de seguridad.

Acosador fue retenido hasta la llegada de Carabineros

Todo comenzó cuando la afectada se acercó a un Punto Seguro ubicado en el borde costero para pedir ayuda, según constató el diario El Día.

La mujer relató a los funcionarios presentes que un desconocido la había acosado mientras amamantaba a su bebé, lo que activó de inmediato un operativo en el lugar por parte de efectivos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la municipalidad.

Los inspectores municipales lograron identificar al sujeto señalado por la denunciante. Sin embargo, al momento de ser abordado, el individuo intentó escapar y se resistió físicamente a la intervención de los funcionarios.

El personal de seguridad lo mantuvo retenido hasta que llegaron al lugar efectivos de Carabineros, quienes tomaron a su cargo el procedimiento policial correspondiente.

Debido a que el acoso ocurrió en una zona muy concurrida de La Serena, hubo preocupación entre las personas que transitaban por el sector.

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