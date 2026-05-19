Así fue la espectacular captura de Huenchullán usando un helicóptero Puma en Temucuicui

19 may. 2026 - 11:54 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada todavía cubría Temucuicui, en la región de La Araucanía, cuando el sonido de un helicóptero comenzó a romper el silencio del sector. Las luces, los vehículos blindados y el movimiento de policías y militares transformaron la comunidad en el escenario de un operativo que llevaba años pendiente.

A esa hora, Jorge Huenchullán se encontraba al interior de su inmueble. El líder mapuche, prófugo desde 2021 tras incumplir su prisión preventiva, finalmente era detenido en medio de un despliegue coordinado entre la PDI, Carabineros y personal del Ejército.

Fue extraído por un helicóptero

Todo ocurrió cerca de las 03:00 de este martes. Los funcionarios ingresaron hasta la vivienda ubicada al interior de la comunidad indígena y concretaron la captura del werkén, quien fue retirado del lugar en un helicóptero Puma del Ejército.

Cabe destacar que el vocero de la Comunidad Autónoma de Temucuicui mantenía dos órdenes de aprehensión vigentes. Una de ellas por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. La otra, por usurpación no violenta.

En el mismo inmueble también fue detenida su pareja, Carolina Padilla Manquel, quien registraba una orden pendiente por tráfico en pequeñas cantidades. La mujer también fue sacada en helicóptero. Durante el procedimiento, se habrían escuchado disparos.

"El procedimiento de detención de estas dos personas se hace en su domicilio por personal de la PDI y Carabineros. Una vez que está detenido y asegurada la integridad física de ambos, arriba a las proximidades del domicilio del detenido un helicóptero del Ejército, y en él es extraído hasta una zona segura", relató el fiscal nacional (s) Roberto Garrido.

Una cámara captó el momento en que se produce el aterrizaje de la aeronave en el regimiento Victoria. Posteriormente, las imágenes muestran cuando el comunero mapuche y su pareja descienden y son escoltados hasta un vehículo policial.

Así fue la llegada del helicóptero que trasladaba a Huenchullán