Detienen a líder mapuche Jorge Huenchullán en Temucuicui: Estaba prófugo desde 2021

19 may. 2026 - 07:35 hrs.

¿Qué pasó?

Tras incumplir la medida cautelar de prisión preventiva y permanecer prófugo desde el año 2021, la madrugada de este martes se concretó la detención del líder mapuche Jorge Huenchullán en la comunidad de Temucuicui, región de La Araucanía.

Fue detenido junto a su pareja

El comunero tiene dos órdenes de aprehensión vigentes emanadas desde el Juzgado de Garantía de Victoria. La primera, por los delitos de Tráfico Ilícito de Droga, Tenencia Ilegal de Armas de Fuego y Tenencia Ilegal de Municiones. La segunda, por Usurpación No Violenta.

De acuerdo a información preliminar, su captura se ejecutó a eso de las 02:00 horas al interior de su inmueble, ubicado al interior de la comunidad indígena. El operativo estuvo a cargo de Policía de Investigaciones, Carabineros y personal del Ejército.

En el mismo inmueble también fue detenida su pareja, Carolina Padilla Manquel. Ella registraba una orden de aprehensión pendiente por el delito de tráfico en pequeñas cantidades. Ambos fueron extraídos de Temucuicui mediante un helicóptero del Ejército, y luego trasladados hasta Temuco.

Estaba prófugo desde 2021

En 2021, un allanamiento en la propiedad de Huenchullán terminó con la incautación de 500 plantas de cannabis sativa y 12,7 kilos de marihuana procesada, además de un revólver calibre 22 y munición de diferentes calibres.

En la formalización de cargos se reveló que al menos desde 2018, él y la familia de su pareja mantenían una operación para abastecer de marihuana a la región, y que estaban en poder de cuatro vehículos avaluados en más de $50 millones.

Pese a estos delitos, el werkén o vocero de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, de 49 años, fue dejado en libertad. Sin embargo, a los dos días la Corte de Apelaciones confirmó la medida cautelar de prisión preventiva en su contra.

El 31 de julio de 2021, la justicia ordenó su detención a cargo de la PDI, luego de que el alcaide de la cárcel de Angol informara que Huenchullán había incumplido el plazo de 24 horas para presentarse en el penal.

Su comunidad lo declaró en "clandestinidad política" y recibió a tiros a los carros blindados que intentaron entrar a Temucuicui.