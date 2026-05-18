Dictan arraigo nacional y firma mensual para padre de niña que cayó de edificio

18 may. 2026 - 18:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual para el padre de la niña de 2 años y 8 meses que murió tras caer desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes.

Durante la audiencia de formalización realizada este lunes, el hombre fue imputado por el delito de homicidio por omisión. Sin embargo, el tribunal descartó aplicar prisión preventiva al considerar que no representa un peligro para la sociedad.

Buscan prisión preventiva

La Fiscalía apeló inmediatamente a la decisión judicial, por lo que el imputado quedó detenido en tránsito mientras la Corte de Apelaciones resuelve qué medida cautelar deberá cumplir finalmente.

El fiscal Jorge Reyes Henríquez explicó que el tribunal no acogió la tesis del Ministerio Público respecto a que existió dolo eventual en los hechos: “El tribunal consideró que este era una figura negligente, un cuasidelito, lo que tiene asociada una pena mucho menor y, por lo tanto, la prisión preventiva fue rechazada por ese antecedente”, sostuvo el persecutor.

En esa línea, confirmó que la Fiscalía insistirá en solicitar la máxima cautelar: “Esperamos que la Ilustrísima Corte de Apelaciones enmiende esta resolución y decrete la prisión preventiva del imputado”, afirmó.

Fiscalía detalló consumo de alcohol y salida a discoteque

Durante la audiencia también se dieron a conocer antecedentes sobre las horas previas a la tragedia, según relató el fiscal, el imputado utilizó el quincho del edificio hasta cerca de la una de la madrugada y posteriormente salió a una discoteque, regresando alrededor de las cinco de la mañana.

De acuerdo al Ministerio Público, esa situación provocó que incumpliera el horario acordado para entregar a la menor a su madre.

Además, la Fiscalía aseguró que el hombre había consumido alcohol durante el almuerzo y que posteriormente “durmió una siesta extensa”, perdiendo el cuidado de la niña.

“Lo que originó, creemos nosotros, directamente el fallecimiento”, concluyó Reyes Henríquez.