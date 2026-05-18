Profesor es detenido en plena clase frente a sus alumnos: Había escapado de carabineros en camioneta robada y trasladaba droga

18 may. 2026 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un profesor fue detenido mientras se encontraba realizando clases al interior de un colegio rural en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, en la Región de O'Higgins. La aprehensión se produjo porque había protagonizado una persecución policial en el sector de Pueblo de Indios el pasado lunes 4 de mayo.

El educador era buscado por conducir una camioneta que tenía encargo vigente por robo y que además circulaba con sus matrículas falsificadas, por lo que fue fiscalizado por Carabineros.

Profesor detenido por porte de droga y conducir auto robado

Sin embargo, al momento de la inspección policial, el hombre huyó a bordo del vehículo en el que iba acompañado de una mujer embarazada.

Tras un intenso seguimiento por diferentes sectores de la comuna, se detuvo y descendió de la camioneta para huir hacia los cerros de la zona, lugar donde se le perdió el rastro; no obstante, se detuvo a la mujer que iba de copiloto y la policía logró incautar 647 gramos de marihuana y elementos útiles para la venta de sustancias ilícitas.

Días después y por orden del tribunal, se emitió una orden de detención contra él, por lo que funcionarios de la SIP de Carabineros lograron capturarlo mientras se desempeñaba en el recinto educacional donde impartía clases a alumnos de educación básica.

La justicia decretó la cautelar de prisión preventiva mientras dure la investigación de 90 días por ser considerado un peligro para la sociedad.

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