Histórica empresa chilena a la venta: Gigante austriaco aparece con ventaja en las negociaciones

18 may. 2026 - 14:35 hrs.

¿Qué pasó?

Masisa, una de las históricas empresas chilenas ligadas a la industria de paneles de madera, podría cambiar de dueño. A casi un año de haber iniciado un proceso para incorporar un socio estratégico, el controlador suizo de la compañía habría optado por un giro en el plan: explorar la venta de la firma, donde una empresa austriaca ya aparece corriendo con ventaja.

Según informó el Diario Financiero, GN Holding —filial de Viva Trust, el fideicomiso del empresario suizo Stephan Schmidheiny— habría decidido avanzar en la enajenación de la compañía chilena. Aunque desde el entorno de Masisa sostienen que el proceso para encontrar un inversionista o socio estratégico sigue abierto, un oferente internacional estaría corriendo con ventaja en las conversaciones.

Del socio estratégico a una eventual venta

El 24 de junio de 2025, Masisa informó al mercado que su principal accionista iniciaría la búsqueda de inversionistas o de un socio estratégico con el objetivo de fortalecer la situación financiera de la empresa. Dos meses después, la firma encargó a PwC Chile la búsqueda de “diversas soluciones”, un proceso liderado por el socio del área de M&A y finanzas corporativas, Joaquín Pérez, junto al director del área, Domingo Correa.

Tras meses de trabajo bajo confidencialidad, parte de las dimensiones financieras del proceso quedaron expuestas en el último conference call de la empresa con analistas. Allí, Masisa informó que la reestructuración de sus pasivos quedó condicionada al “ingreso de un nuevo inversionista o socio estratégico que realice un aumento de capital de al menos US$50 millones”.

En el marco de la reprogramación de deudas por US$ 88 millones, la empresa detalló que esos recursos deberían destinarse “en su totalidad a prepagar deuda financiera a prorrata de los acreedores de la reprogramación”.

En la memoria anual de la compañía, el gerente general de Masisa, Alejandro Carrillo, señaló que “la reestructuración alcanzada otorga a Masisa el espacio necesario para avanzar en su recuperación y fortalecer su posición de caja, en un contexto en que el grupo controlador se encuentra impulsando un proceso de incorporación de un socio estratégico que contribuya a consolidar su desarrollo futuro”.

Cuatro años consecutivos de pérdidas

El escenario financiero de la empresa aparece como uno de los factores que marcan el proceso. La caja de Masisa cerró 2025 en US$12 millones, una caída frente a los US$24 millones registrados un año antes.

La compañía acumuló pérdidas durante cuatro ejercicios consecutivos. En 2022 perdió US$167,3 millones, cifra que continuó en 2023 con US$52,4 millones y en 2024 con US$23,3 millones. A ello se sumó un resultado negativo de US$28,8 millones al cierre de 2025.

En su análisis razonado, Masisa sostuvo que el resultado “se explica principalmente por el menor desempeño operacional y el efecto de los gastos financieros”. Respecto del comportamiento del negocio, agregó que el desempeño “se debe a que se mantiene una debilidad en la demanda de los principales mercados de la compañía (EEUU y Chile)”.

Asimismo, detalló que “los ingresos de actividades ordinarias a diciembre de 2025 alcanzaron los US$271,4 millones, lo que representó una caída de 7,8% respecto al mismo periodo del año anterior”, lo que atribuyó, principalmente, a “un bajo dinamismo en el mercado de EEUU por la situación macroeconómica de dicho país”.

Egger toma ventaja en las conversaciones

En medio de este escenario, un actor conocido dentro de la historia reciente de Masisa aparece liderando las conversaciones. Desde finales de 2025 se habrían intensificado las negociaciones con la multinacional austriaca Egger, productora de paneles de madera fundada en 1962 y que cuenta con 22 plantas en 11 países.

La relación entre ambas compañías no es nueva. En 2017, Masisa vendió su complejo industrial en Argentina a Egger Investments por US$155 millones.

Quienes conocen la operación aseguraron que Egger estaría negociando la compra de la empresa chilena y que ambos equipos mantienen conversaciones desde fines de diciembre pasado. Sin embargo, desde el entorno de Masisa insistieron en que el proceso de búsqueda de un socio estratégico competitivo sigue abierto entre distintos actores.

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