Ofrecen prendas desde menos de $10 mil: Tienda de ropa italiana anuncia liquidación final

18 may. 2026 - 15:18 hrs.

¿Qué pasó?

La tienda de ropa italiana Ferocé anunció una liquidación final durante todo mayo, instancia en la que ofrecerá distintos productos con descuentos y valores que, en algunos casos, bajan de los $10 mil.

La marca informó además que, una vez finalizado este proceso, cerrará su tienda online, por lo que hizo un llamado a aprovechar las ofertas disponibles antes del término de sus ventas digitales.

Descuentos y ventas por mayor

A través de un video publicado por la tienda, Ferocé comunicó que la liquidación contempla distintas prendas rebajadas y también opciones de compra por mayor, como parte de la campaña de cierre que se mantendrá vigente solo durante mayo.

Entre las prendas con las que cuenta la marca se encuentran pantalones de cotelé, vestidos, chalecos, blusas y camisetas.

La marca indicó que esta etapa corresponde a una "liquidación final", previo al cierre de su plataforma online. Por ello, en la publicación invitan a los clientes a revisar el catálogo y aprovechar las ofertas disponibles mientras dure el stock.

En el registro también se mencionan alternativas de compra mayorista para quienes busquen adquirir mayores cantidades de productos, también a precios rebajados.

Con esta campaña, Ferocé se suma a otras marcas que han optado por realizar procesos de liquidación total antes de modificar o finalizar parte de sus canales de venta digital.

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