Ofrecen prendas desde menos de $10 mil: Tienda de ropa italiana anuncia liquidación final
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
La tienda de ropa italiana Ferocé anunció una liquidación final durante todo mayo, instancia en la que ofrecerá distintos productos con descuentos y valores que, en algunos casos, bajan de los $10 mil.
La marca informó además que, una vez finalizado este proceso, cerrará su tienda online, por lo que hizo un llamado a aprovechar las ofertas disponibles antes del término de sus ventas digitales.
Descuentos y ventas por mayor
A través de un video publicado por la tienda, Ferocé comunicó que la liquidación contempla distintas prendas rebajadas y también opciones de compra por mayor, como parte de la campaña de cierre que se mantendrá vigente solo durante mayo.Ir a la siguiente nota
Entre las prendas con las que cuenta la marca se encuentran pantalones de cotelé, vestidos, chalecos, blusas y camisetas.
La marca indicó que esta etapa corresponde a una "liquidación final", previo al cierre de su plataforma online. Por ello, en la publicación invitan a los clientes a revisar el catálogo y aprovechar las ofertas disponibles mientras dure el stock.
@feroce.cl
Muuuchas prendas y accesorios en liquidación final!! TODO NUEVO ❤️ Solo por Mayo 2026 Cerramos pronto #ropamujer #closetsale #blazer #matrimonio #chilena♬ original sound - FEROCÉ
En el registro también se mencionan alternativas de compra mayorista para quienes busquen adquirir mayores cantidades de productos, también a precios rebajados.
Con esta campaña, Ferocé se suma a otras marcas que han optado por realizar procesos de liquidación total antes de modificar o finalizar parte de sus canales de venta digital.
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