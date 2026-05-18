Tensión extrema en Bolivia: Cuatro muertos tras 15 días de protestas y bloqueos contra el Presidente

18 may. 2026 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

Las protestas contra el Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, continúan escalando y ya dejan cuatro personas fallecidas tras 15 días de bloqueos y movilizaciones que mantienen cercadas las ciudades de La Paz y El Alto.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, confirmó este lunes la muerte más reciente: un dirigente campesino de la agrupación Ponchos Rojos que cayó accidentalmente en una zanja durante los enfrentamientos: “Se cayó en un hueco que ellos mismos habían hecho y sufrió un golpe mortal”, explicó la autoridad al medio boliviano El Deber.

Gobierno descarta muerte por fuerzas policiales

La víctima fue identificada como Alberto Cruz Chinche. Desde el gobierno boliviano descartaron que el fallecimiento haya sido provocado por fuerzas policiales o militares.

El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que el hombre “no tuvo contacto con ningún miembro de las fuerzas del orden” y acusó intentos de responsabilizar falsamente al operativo de despeje realizado el sábado.

Las otras tres víctimas corresponden a personas que habrían fallecido debido a complicaciones derivadas de los bloqueos. Entre ellas se encuentra Anna Enss, una ciudadana extranjera de 56 años proveniente de Bélice, quien no logró ser trasladada a tiempo a un hospital. También murió Nelly Villanueva y una joven de 20 años en El Alto.

Gobierno denuncia presencia de grupos armados

En paralelo, este lunes arribó a La Paz una multitudinaria marcha vinculada al expresidente Evo Morales y respaldada por organizaciones sociales y sindicales, entre ellas la Central Obrera Boliviana (COB).

Sin embargo, el Ejecutivo boliviano advirtió sobre la supuesta presencia de personas armadas dentro de las manifestaciones: “Se han identificado grupos que han pasado al uso de armas y eso sí nos preocupa”, afirmó Gálvez, quien además mostró registros de redes sociales donde aparecen individuos armados con ponchos rojos en el altiplano boliviano.

Según el portavoz, entre los involucrados estaría Bernabé Gutiérrez Paucara, exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa durante la administración anterior.

Detienen a excandidato con explosivos

El viceministro Paredes también informó sobre la detención de un excandidato político durante la noche del domingo, luego de que presuntamente fuera sorprendido transportando dinamita y mechas en una mochila: “Son implementos letales para cualquier actividad humana”, sostuvo la autoridad.

Pese a la gravedad de la acusación, el Gobierno evitó revelar la identidad del detenido argumentando el principio de presunción de inocencia establecido en la legislación boliviana.

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