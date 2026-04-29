Trágico accidente de tránsito en ruta entre Oruro y Chile: Reportan un total de 8 personas fallecidas

29 abr. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

La carretera internacional que conecta el departamento de Oruro, en Bolivia, con la frontera de Chile fue un escenario de luto y dolor este miércoles, luego de que un bus de transporte de pasajeros sufriera un volcamiento que, según informes preliminares de las autoridades policiales, terminó con ocho personas fallecidas y una decena de heridas.

El siniestro ocurrió en un tramo crítico de la vía, caracterizado por sus condiciones geográficas desafiantes y la alta frecuencia de vehículos de alto tonelaje.

Aunque las causas exactas todavía se encuentran bajo investigación por parte de la Unidad de Tránsito, los primeros reportes sugieren que el bus perdió el control, saliéndose de la calzada y dando un vuelco que destrozó gran parte de la estructura del vehículo, señaló el medio La Razón.

Respuesta de emergencia y auxilio

Tras el accidente, equipos de rescate y ambulancias de localidades cercanas se desplazaron al lugar para socorrer a los sobrevivientes. Los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios en Oruro, donde los servicios de salud se encuentran trabajando al límite para atender la emergencia.

Las autoridades bolivianas instaron a las empresas de transporte a extremar las medidas de precaución y cumplir estrictamente con los relevos de choferes. Por su parte, los familiares de las víctimas exigen una investigación profunda que determine si hubo fallas mecánicas o negligencia humana.

El flujo Bolivia-Chile: Una ruta de alta peligrosidad

Este corredor no es solo un nexo geográfico; es el corazón del comercio exterior boliviano y también una vía fundamental para el tránsito de ciudadanos que viajan entre ambos países por motivos laborales, familiares y turísticos.

Sin embargo, la tragedia ocurrida hoy pone de relieve las carencias estructurales y de control que persisten en la zona.

Factores como el exceso de velocidad, el cansancio de los conductores en rutas de larga distancia y las inclemencias climáticas propias del altiplano suelen combinarse de forma fatal.

La ruta Oruro-Chile, que desemboca en puntos fronterizos clave como Pisiga-Colchane, exige una pericia extrema y vehículos en óptimas condiciones mecánicas, algo que no siempre se cumple.

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