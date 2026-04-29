PDI desbarata red de TV pirata en Barrio Meiggs: Vendían decodificadores ilegales por hasta $30 mil

29 abr. 2026 - 14:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un millonario decomiso de decodificadores ilegales de televisión permitió a la Policía de Investigaciones (PDI) desbaratar una banda que operaba en el centro de Santiago y que se dedicaba a la venta de equipos para acceder de forma ilícita a señales de TV pagada, plataformas deportivas y servicios de streaming.

El procedimiento se realizó en el sector del Barrio Meiggs, donde funcionarios detectaron la comercialización de estos dispositivos, conocidos popularmente como “TV pirata”, los que eran vendidos por valores que fluctuaban entre los $25 mil y $30 mil, muy por debajo del precio formal de mercado, que bordea los $50 mil.

Había personas encargadas de modificar los decodificadores

Según explicó la PDI, detrás de esta operación existían personas especializadas en la programación de los aparatos, quienes modificaban su sistema para cargar aplicaciones ilegales que permitían acceder a contenido restringido sin pagar suscripciones oficiales.

“Estos productos fueron encontrados en el comercio formal; existían personas que se dedican específicamente a la programación de estos productos. Una vez recibido, se abre su contenido, se conectan a los distintos servicios, se conectan a Internet y con esa gestión se logra instalar estos aplicativos", explicó el subcomisario de la BRIDEPI de la PDI, Raúl Rojas.

"El valor promedio está entre los 25 y 30 mil pesos, que es un pago único que se hacía por estos productos con ya las aplicaciones cargadas que te permiten visualizar contenido deportivo, películas de las distintas aplicaciones que todos conocemos”, agregó.

¿Cuáles son los riesgos?

Uno de los principales riesgos advertidos por las autoridades es que estos equipos pueden transformarse en una puerta de entrada para hackers o programas maliciosos, permitiendo el robo de datos personales, información bancaria e incluso accesos a tarjetas de crédito cuando son conectados a redes domésticas.

El presidente ejecutivo de Chile Telco, Alfie Ulloa, advirtió que “Primero es un riesgo. Estos equipos no están certificados por la SEC, muchos de ellos.

"Y efectivamente, como con todas las cosas que son robadas y con todas las cosas que son pirateadas, es un riesgo importante, no hay garantía, y está adquiriendo un producto robado. El producto digital, la piratería que está consumiendo, además del riesgo grave de tener este sistema dentro de su red domiciliaria y de entregar su información personal y financiera”, complementó.

Desde la investigación también se indicó que algunos de estos aparatos incluso reutilizaban decodificadores originales de empresas de cable o telefonía, los que eran recuperados, reprogramados y revendidos ilegalmente en el comercio informal, ampliando así el alcance de esta red de televisión pirata.