Violento turbazo en supermercado de San Miguel: Hay tres lesionados y seis delincuentes detenidos

29 abr. 2026 - 12:24 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento turbazo se registró este miércoles en una sucursal de supermercado ubicada en Gran Avenida, en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, hecho que además dejó a tres personas lesionadas y seis detenidos.

Pasadas las 10:00 horas, Carabineros de San Miguel tomó conocimiento del procedimiento policial, luego de que se reportara un robo ocurrido minutos antes en el recinto comercial de la cadena Lider.

Intimidaron a clientes y trabajadores

Según los primeros antecedentes, un grupo de aproximadamente 10 individuos, aparentemente menores de edad y con sus rostros descubiertos, ingresó al lugar intimidando tanto a clientes como a trabajadores presentes en el establecimiento.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, los sujetos se dirigieron directamente al sector de tecnología del supermercado, desde donde sustrajeron diversas especies de alto valor bajo la modalidad de “turbazo”, delito que en las últimas semanas ha generado preocupación en distintos sectores de la comuna.

Mientras intentaban escapar, activaron un extintor, pero personal de seguridad del establecimiento logró interceptar y retener a seis de los involucrados, evitando que la totalidad del grupo huyera con los productos robados.

Dos guardias y un cliente heridos

Durante la fuga, los antisociales agredieron a un cliente con un arma blanca, además de provocar lesiones a dos guardias de seguridad que intentaron frenar el robo y contener a los delincuentes.

Los tres lesionados fueron trasladados hasta el Hospital Barros Luco para recibir atención médica y, según la información disponible, todos se encuentran fuera de riesgo vital.

Carabineros concretó la detención de los seis individuos retenidos, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero del resto de los participantes.