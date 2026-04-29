Bono Base Familiar: Así puedes recibir los $58 mil mensuales

29 abr. 2026 - 12:00 hrs.

El Bono Base Familiar es un apoyo económico estatal que se entrega mes a mes a las familias más vulnerables del país, quienes lo reciben durante dos años y con el objetivo de ayudarlas si se encuentran en extrema pobreza.

La transferencia de este importante beneficio se activa de manera automática para quienes formen parte del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, siempre que cumplan con los requisitos de acceso.

¿Cómo puedo recibir el Bono Base Familiar?

Este beneficio se caracteriza por no requerir de un proceso de postulación. Según la Ventanilla Única Social, las familias son seleccionadas de forma automática si cumplen estas dos condiciones:

Ser parte activa del Subsistema Seguridades y Oportunidades (participando en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

Contar con ingresos mensuales per cápita que estén por debajo de la línea de extrema pobreza legal.

El monto promedio entregado es de $58.594, y la única forma de perderlo es dejando de cumplir estos requisitos socioeconómicos.

¿Cómo se paga el Bono Base Familiar?

La forma de pago predeterminada por el Estado es a través de un depósito a la CuentaRUT de BancoEstado de la persona designada como cobradora en el grupo familiar.

Para aquellas familias que optaron por el cobro presencial (en sucursales de BancoEstado o Caja de Compensación Los Héroes), tienen hasta seis meses para retirar el dinero desde la fecha en que se emite el pago.

Si la persona no cobra en ese periodo de tiempo, el Estado asume de forma automática que el usuario renuncia al beneficio.

¿Cómo saber cuándo recibo el Bono Base Familiar?

Para facilitar el acceso a la información, el Gobierno habilitó una plataforma para revisar la fecha del depósito de la siguiente manera:

Ingresa al portal de la Ventanilla Única Social (pulsa aquí) y accede con tu Clave Única.

y accede con tu Clave Única. Dirígete a la sección denominada “Beneficios del Estado”.

Entrar a la pestaña “Pagos y Ayudas”, seleccionar el Bono Base Familiar para ver el historial y las fechas de tus próximas transferencias.

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