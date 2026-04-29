Declaración de Renta: Esta es la fecha límite para presentarla

29 abr. 2026 - 09:00 hrs.

La Declaración de Renta es un trámite tributario anual y obligatorio en el que miles de contribuyentes (personas y empresas) deben declarar sus ingresos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), un proceso que abarca todo el año comercial anterior.

El organismo estatal estableció un calendario oficial que define los plazos exactos para el envío del formulario y para optar a una devolución de impuestos, los cuales se dividen en dos categorías.

¿Hasta cuándo tengo oportunidad de realizar la Declaración de Renta?

De acuerdo a la página del SII, existen dos plazos distintos para el envío del Formulario 22, conforme al resultado de la declaración comercial del usuario:

Declaraciones con pago de impuestos: el plazo máximo para enviar el formulario y cancelar la deuda correspondiente es el jueves 30 de abril .

el plazo máximo para enviar el formulario y cancelar la deuda correspondiente es el . Declaraciones con devolución a favor o sin pago: los contribuyentes que se encuentren en esta situación pueden realizar el trámite hasta el viernes 8 de mayo.

¿Quiénes deben realizar la Declaración de Renta?

El trámite es de carácter obligatorio para todas las empresas y personas con actividades comerciales, así como para aquellos contribuyentes (personas naturales) que cumplan con una de estas condiciones:

Tuvo un ingreso anual superior a los $11.265.804. No aplica si corresponde a sueldos de un solo empleador o pagador.

Tuvo más de un empleador.

Trabajó a honorarios y quiere optar a la cobertura parcial para las cotizaciones previsionales.

Quiere acceder a algún beneficio o crédito tributario, como la rebaja de intereses por dividendos hipotecarios u otros.

Creó un emprendimiento en 2025 y recibió ingresos por la venta de productos o servicios.

Solicitó el Préstamo Solidario en 2021.

¿Cuándo son las devoluciones de impuestos?

Las transferencias electrónicas (depósito bancario) se programaron de la siguiente manera:

Si declaró entre el 1 y el 8 de abril: depósito el miércoles 29 de abril de 2026.

depósito el miércoles 29 de abril de 2026. Si declaró entre el 9 y el 23 de abril: depósito el viernes 15 de mayo de 2026.

depósito el viernes 15 de mayo de 2026. Si declaró entre el 24 de abril y el 8 de mayo: depósito el miércoles 27 de mayo de 2026.

Quienes soliciten el pago mediante un cheque físico, recibirán su dinero el viernes 29 de mayo de 2026, sin importar la fecha en que hayan completado su declaración.

¿Cómo se realiza la Declaración de Renta?

El proceso está completamente digitalizado y se debe realizar de la siguiente manera:

Ingresar al portal de usuario (pulsa aquí) con clave tributaria o Clave Única. Esta última solo es para personas naturales.

con clave tributaria o Clave Única. Esta última solo es para personas naturales. Seleccionar la opción “Servicios en línea” y en el listado pulsar “Declaración de Renta”.

Escoger el primer ítem “Declarar renta (F22)”, seleccionar el año a tributar y completar el formulario.

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