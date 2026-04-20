Operación Renta 2026: SII autorizó la devolución anticipada de impuestos para más de 980 mil personas

20 abr. 2026 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) concluyó la primera etapa de fiscalización correspondiente al proceso de Operación Renta 2026.

Tras revisar los formularios ingresados entre el 1 y el 8 de abril, la institución dio luz verde a la devolución de excedentes para la gran mayoría de los contribuyentes que cumplieron con su trámite de manera temprana.

El organismo recibió poco más de un millón de declaraciones durante la primera semana del proceso. De ese total, se aprobó la solicitud de 988.933 usuarios, lo que representa un alto índice de cumplimiento y validación, alcanzando el 93% de las presentaciones efectuadas en dicho rango de fechas.

Respecto a las cifras financieras, el monto global solicitado por los contribuyentes superó los $319 mil millones. No obstante, tras los análisis de rigor, el SII autorizó el pago del 77% de estos recursos, lo que se traduce en una inyección de más de $247 mil millones que retornarán a los bolsillos de los ciudadanos y empresas.

¿Cuándo se efectuará el pago de esta devolución?

Cabe destacar que el monto final que recibirá cada persona podría variar, debido a que la Tesorería General de la República (TGR) aplicará los descuentos legales correspondientes: Retenciones por pensiones de alimentos, deudas de carácter previsional o laboral y compensaciones por morosidades tributarias pendientes.

Para quienes hicieron su declaración en este primer bloque y seleccionaron la transferencia electrónica como método de pago, la fecha clave será el próximo miércoles 29 de abril. La TGR hará los depósitos de forma masiva en las cuentas bancarias registradas por los usuarios.

Aquellos que no alcanzaron a declarar en la primera semana aún cuentan con plazos establecidos en el cronograma oficial. El siguiente grupo de beneficiados corresponderá a quienes efectúen el trámite entre el 9 y el 23 de abril, manteniendo la opción de depósito directo para agilizar el proceso.

Para este segundo tramo de contribuyentes, el calendario de pagos estipula que los fondos estarán disponibles el 15 de mayo. Al igual que en el primer periodo, esta fecha está reservada exclusivamente para quienes prefieran el abono bancario por sobre otros medios de pago más lentos, como el cheque.

Objetivo de esta medida

Con este avance, el sistema tributario busca incentivar la declaración temprana y precisa. Se recomienda a los usuarios revisar constantemente el estado de su declaración en el portal del SII para verificar si su solicitud fue aceptada sin observaciones o si requiere rectificaciones adicionales en las etapas posteriores.

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