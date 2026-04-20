Estudio advierten aumento significativo de población migrante beneficiaria de la PGU: Gasto fiscal será de 1.600 millones en 2050

20 abr. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo con proyecciones de la consultora Qualimet y analizadas por el Consejo Consultivo Previsional (CCP), se espera que el número de ciudadanos extranjeros que acceden a la Pensión Garantizada Universal (PGU) experimente un incremento exponencial en las próximas décadas.

El informe estima que para el año 2050, el volumen de beneficiarios migrantes será 35 veces superior al registro actual, lo que plantea un nuevo escenario para la planificación de la seguridad social en el país.

Este aumento se debe a que la población extranjera comenzará a cumplir progresivamente con los requisitos de edad y permanencia legal. Actualmente, el número de beneficiarios es bajo, pero los procesos migratorios generarán un salto cuantitativo que llevará la cifra de receptores a superar las 500 mil personas a mediados de siglo.

Según el estudio, el costo fiscal asociado a la entrega de la PGU para extranjeros excederá los US $1.600 millones anuales en 2050. Mientras que en 2025, el desembolso estatal para este grupo se situó en un rango de entre $50 y $60 millones de dólares, lo que evidencia la magnitud de la brecha financiera que se abrirá.

Condiciones de acceso a la PGU en población migrante

De acuerdo con datos expuestos en el estudio, "Venezuela lidera la proyección de crecimiento desde mediados de 2030 y tiene mayor foco en mujeres".

Asimismo, personas con nacionalidad peruana y colombiana "exhiben crecimientos sostenidos, pero más graduales y con una estructura de edades más estable. Haití muestra un despegue tardío, coherente con llegadas más recientes y jóvenes; Argentina, Bolivia y el grupo ‘otros’ mantienen niveles acotados”, detalla.

Requisitos para optar por el beneficio

La normativa chilena establece exigencias específicas para que los extranjeros puedan acceder a este aporte estatal. Entre ellas destaca la obligatoriedad de haber residido en Chile por un lapso no inferior a 20 años.

Adicionalmente, deben no integrar el 10% más rico de la población, tener más de 65 años de edad y acreditar residencia en el país en cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud.

En este sentido, el CCP —encargado de asesorar a los Ministerios del Trabajo y Hacienda— explica que el incremento exponencial en el gasto se concentrará a partir de 2040 y, sobre la viabilidad financiera, asegura que sus proyecciones son sólidas frente a diversas variables.

"Suponiendo que el cambio en un parámetro tiene solo impactos directos: Se sensibiliza la tasa de reemplazo, la mortalidad, la productividad laboral y el crecimiento del PIB, los resultados de gasto fiscal son estables ante cambios moderados, aunque la productividad laboral y el crecimiento del PIB sean los parámetros con mayor incidencia sobre el gasto agregado", advirtieron.

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