Se estudia una nueva estación de tren: ¿Cómo se podrá llegar al nuevo Fantasilandia en San Bernardo?

14 jun. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Tras casi 50 años de historia, Fantasilandia vive sus últimos meses de operación en el Parque O'Higgins de Santiago, ya que su tan anunciado nuevo recinto en la comuna de San Bernardo abriría sus puertas en diciembre de este año.

De acuerdo al cronograma de la empresa, a fines de año Fantasilandia iniciará las operaciones de su parque acuático, el cual, según las imágenes del canal de Youtube @Fantasilandia_SanBernardo, lleva un considerable avance en sus coloridos toboganes y piscinas.

El parque de atracciones tradicional seguirá operando durante todo el verano de 2027 en el centro de la capital, pero tras la temporada estival, cerrará definitivamente sus puertas para iniciar el traslado final para, tras unos meses, concentrar toda su operación en la zona sur de la Región Metropolitana.

¿Cómo se podrá llegar al nuevo Fantasilandia?

Pese al entusiasmo que existe por la inauguración del nuevo Fantasilandia San Bernardo, su ubicación en el sector de Lo Herrera es algo que algunos fanáticos han cuestionado, ya que se perderá el fácil acceso que existe actualmente desde la estación Parque O'Higgins de la Línea 2 del Metro de Santiago.

El nuevo recinto está en la avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez, la caletera de la Autopista Central, a tan solo unos metros del cruce con Eliodoro Yáñez hacia Lo Herrera. Como referencia, unos 3 kilómetros al norte del Puente Maipo.

Con esta ubicación en plena carretera, la principal forma de llegar al parque será a través de vehículos particulares, por lo que el nuevo recinto, que tendrá capacidad para 12.000 personas, considera un amplio estacionamiento con 1.600 plazas.

En cuanto al transporte público, actualmente el servicio G46 de Red Movilidad es el único que pasa por la puerta principal del nuevo parque, por lo que Fantasilandia implementaría buses eléctricos tipo "shuttle" que lleven a sus visitantes directamente al parque desde la estación Nos del Metrotren de EFE.

Otra de las ideas que surgió con el nuevo parque de atracciones fue a partir de una demanda hecha por los mismos vecinos del sector de Lo Herrera: construir una nueva estación del Metrotren en el cruce de Eliodoro Yáñez, ya que esto daría accesibilidad a Fantasilandia y mejoraría el aislamiento del sector.

Si bien EFE dijo que estudiaría esta alternativa y Fantasilandia mostró su entusiasmo, se trata solo de un proyecto que no cuenta con financiamiento ni detalles técnicos para desarrollarse en el corto plazo.

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