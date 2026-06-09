Ya se ven los toboganes: Video revela cómo avanza la construcción del Parque Acuático del nuevo Fantasilandia en San Bernardo

09 jun. 2026 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

Cada vez falta menos para que Fantasilandia deje el histórico Parque O'Higgins; de hecho, desde el parque de atracciones ya confirmaron en el podcast “Con Peras y Finanzas” que este será su último año en dicho lugar. Sin embargo, mientras se están realizando los preparativos para llegar de la mejor manera a su próxima ubicación, San Bernardo.

Es por ello que, mediante un video publicado en la cuenta de YouTube "Fantasilandia_SanBernardo", se mostraron los primeros adelantos de cómo toma forma el nuevo parque acuático que se está construyendo en el lugar.

Las imágenes, captadas con la ayuda de un dron, revelan el progreso alcanzado en el terreno durante las últimas semanas, destacando el desarrollo de estructuras y el armado de toboganes de múltiples colores en la zona.

La nueva locación y plazos de apertura

El megaproyecto de entretención estará emplazado en una superficie de 27 hectáreas en el sector de Lo Herrera, específicamente en la Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez N°23.605, a la altura del kilómetro 26,5 de la Autopista Central.

De acuerdo a los antecedentes, el complejo contará con locales de comida, cine 4D y un total de 55 atracciones. Respecto a los plazos, se proyecta que el parque acuático sea inaugurado en diciembre de este año, mientras que el parque de diversiones tradicional abriría sus puertas durante el 2027, tras una pausa de operaciones de cerca de un año por el proceso de mudanza.

Por ahora, el recinto continúa recibiendo público en Santiago Centro los días sábados, domingos y festivos. De cara a las vacaciones de invierno que se aproximan, la administración confirmó que abrirán sus puertas de forma continua durante toda la semana.