¿Pasará bajo el agua?: Esta es la nueva montaña rusa invertida que llegará a Fantasilandia en San Bernardo

03 jun. 2026 - 14:46 hrs.

¿Qué pasó?

Tus pies cuelgan a 25 metros de altura mientras el carro se prepara para la primera bajada. Lo que viene es un recorrido que incluye la entrada a túneles a nivel del suelo, curvas cerradas y nuevas caídas. Esa es la experiencia cargada de adrenalina que promete la nueva montaña rusa invertida que llegará a Fantasilandia en su futuro parque de diversiones en San Bernardo.

Cada vez queda menos para que el tradicional recinto ubicado en el Parque O’Higgins cierre sus puertas y dé paso a una nueva etapa en la zona sur de la Región Metropolitana. Si bien para muchos santiaguinos el traslado implicará un viaje más largo, el nuevo parque promete compensarlo con un aumento significativo de espacio y una oferta de atracciones inéditas, entre ellas esta montaña rusa familiar suspendida.

El “raptor familiar” de Fantasilandia

La atracción corresponde al modelo “Suspended Family Coaster 450”, identificado por Fantasilandia como un “raptor familiar”, según detalla la descripción del proyecto presentado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Aunque el fabricante clasifica esta atracción como una montaña rusa “suspendida”, porque los trenes circulan por debajo del riel y los pasajeros mantienen los pies colgando en el aire, técnicamente corresponde a una montaña rusa invertida.

A diferencia de los modelos tradicionales de este tipo, como el "Raptor", la versión familiar no incluye dejar a los pasajeros de cabeza, lo que la convierte en una experiencia apta para un público más amplio y para distintas edades.

www.vekoma.com

Según los documentos presentados al SEA, el juego contará con un tren con capacidad para 20 adultos, el cual se desplazará sobre un sistema de vías con curvas, desniveles y tramos de alta velocidad.

“Tiene un tren que corre por un sistema de vías con curvas, loops y tirabuzones. Primero sube por una pendiente inicial tirado por una cadena impulsada por un moto-reductor eléctrico, luego se suelta y desciende por gravedad hasta volver a la estación. Tiene capacidad para 20 adultos y su altura máxima es de 25 metros”, señala el documento.

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¿Pasará bajo el agua?

La atracción será fabricada por la reconocida empresa Vekoma, firma especializada en montañas rusas y responsable de algunos de los juegos más emblemáticos de parques temáticos alrededor del mundo.

Según detalla la compañía en su página web, uno de los elementos distintivos de este modelo son sus dos túneles, diseñados para aumentar la sensación de velocidad y "añadir emoción a los encuentros cercanos".

En las imágenes compartidas por el fabricante se ve la estructura ubicada sobre una especie de lago artificial, por lo que la entrada a los túneles da la impresión de que el tren se sumerge bajo el agua, aunque se trata de un efecto visual propio del diseño.

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La montaña rusa medirá 453 metros y alcanzará una velocidad máxima de 67 kilómetros por hora (km/h). “Con las velocidades más altas de toda nuestra línea de montañas rusas familiares suspendidas, esta atracción ofrece a toda la familia la aventura que busca”, destaca Vekoma.

Con el futuro traslado de Fantasilandia a San Bernardo, esta nueva montaña rusa se perfila como una de las apuestas para atraer visitantes y diferenciarse de su histórico recinto en el Parque O’Higgins. El aumento de superficie también permitirá incorporar nuevas experiencias que, hasta ahora, no eran posibles por falta de espacio, como instalar un Parque Acuático.

Por ahora, la compañía no ha informado una fecha exacta para el traslado definitivo, pero sería durante el año 2027.

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