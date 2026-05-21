Fantasilandia anuncia últimas vacaciones de invierno en el Parque O'Higgins: ¿Cuál es la fecha del traslado a San Bernardo?

21 may. 2026 - 22:34 hrs.

¿Qué pasó?

Desde hace unos años se sabe que Fantasilandia se trasladará de su actual ubicación en el Parque O'Higgins de Santiago a un recinto aún más grande en la comuna de San Bernardo; sin embargo, dicho traslado se ha ido retrasando y muchos se preguntan cuándo se concretará finalmente.

Últimas vacaciones de invierno en Parque O'Higgins

La periodista de Meganoticias, Javiera Lagos, conversó este jueves con el gerente comercial de Fantasilandia, Christian Ivovich, quien informó que "estas serán las últimas vacaciones de invierno que se podrán disfrutar en este lugar".

"Fantasilandia en el Parque O'Higgins va a cerrar. Ya estamos viendo nuestros últimos meses aquí, y en ese contexto no es que esto se acaba, pero sí vamos a otro sitio", agregó al respecto.

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¿Cuál es la fecha del traslado de Fantasilandia?

Al ser consultado por el esperado cambio al nuevo recinto de San Bernardo que contará con el parque de atracciones y un parque acuático, Ivovich jugó al misterio.

"Todavía no podemos revelar la fecha, pero en la práctica lo que sí podemos decir es que ya son los últimos meses de Fantasilandia acá en el parque", sostuvo el ejecutivo.

"Hasta el último día vamos a estar con todas las atracciones funcionando, con todos los restaurantes, para que la gente pueda vivir una experiencia de día completo y de entretención, y cuando tengamos más detalles respecto de la fecha, por supuesto, lo vamos a estar avisando", complementó.

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