Carabinero es baleado durante robo de su vehículo en La Florida: Fue trasladado al hospital institucional

21 may. 2026 - 22:52 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este jueves un funcionario de Carabineros fue baleado durante el robo de su vehículo en la comuna de La Florida, Región Metropolitana. El carabinero fue llevado al hospital institucional, en donde se mantiene fuera de riesgo vital.

Carabinero baleado en robo en La Florida

De acuerdo a la información preliminar, Carabineros se trasladó a la intersección de Santa Julia con pasaje Las Golondrinas, "tras el robo con violencia del vehículo de un funcionario de la institución que se encontraba en su día franco".

"En el hecho, el carabinero resultó herido por impactos balísticos, siendo trasladado al Hospital Institucional, donde se encuentra fuera de riesgo vital", indicó la institución en su parte.

Carabineros indicó también que el Ministerio Público ya inició la investigación correspondiente, por lo que "no es posible entregar mayores detalles del caso a fin de resguardar el éxito de las diligencias".

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