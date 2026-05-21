Densa neblina cubre Santiago: Reportan baja visibilidad en rutas y autopistas

21 may. 2026 - 23:41 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este jueves, una intensa neblina se ha hecho visible en distintos sectores de la Región Metropolitana, fenómeno que rápidamente generó reacciones entre usuarios de redes sociales, especialmente en X.

La situación también provocó advertencias en carreteras y autopistas. Desde la Ruta 68 realizaron un llamado a los conductores a “manejar con precaución” debido a las complicaciones provocadas por la densa neblina.

Varios capitalinos compartieron registros de la baja visibilidad en Santiago, mientras que algunos incluso compararon el ambiente con el icónico videojuego Silent Hill, conocido precisamente por sus escenarios cubiertos de niebla.

“Con este frío y esta niebla uno empieza a ver cada cosa”, escribió un usuario junto a una imagen alusiva al videojuego. Otros comentarios apuntaron al intenso frío y las complicaciones para desplazarse en la capital.

“Frío y neblina con todo” y “Nuevamente en Santiago. Mucha niebla y frío”, fueron parte de las publicaciones compartidas por usuarios en la plataforma.

@Molinapelayo X

Ruta 68 llama a tomar precauciones

A través de redes sociales, la concesionaria de la Ruta 68 emitió una advertencia para quienes transitan por la vía, especialmente en el sector de Vía Las Palmas.

“A esta hora se registra niebla a lo largo de #VíaLasPalmas y #Ruta68. Conduzca con precaución”, señalaron en la publicación.

Además, entregaron una serie de recomendaciones para evitar accidentes debido a la visibilidad reducida:

Mantener distancia con el vehículo que va adelante.

Encender las luces bajas.

Manejar con mayor atención.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informaron que el pronóstico del tiempo para Santiago contempla una temperatura de 4°C, con condiciones de cielo cubierto y neblina.

Según el organismo, el fenómeno meteorológico podría extenderse hasta la mañana de este viernes 22 de mayo.