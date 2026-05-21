Durará hasta 6 horas: Corte de luz afectará a ocho comunas de la RM este viernes 22 de mayo

21 may. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para este viernes 22 de mayo en la Región Metropolitana, medida que afectará a distintos sectores de la capital.

Según informó la empresa, se trata principalmente de interrupciones previamente programadas e informadas a los clientes, en el marco de trabajos de mantención y mejoras en la red eléctrica.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz?

En concreto, serán diez las comunas de la Región Metropolitana que se verán afectadas por los cortes de luz programados: Estación Central, La Cisterna, Providencia, Pedro Aguirre Ceda, Pudahuel, Recoleta, Santiago, San Joaquín.

Desde Enel precisaron que las interrupciones no afectarán a la totalidad de cada comuna, sino únicamente a sectores específicos.

Estación Central

Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas.

ENEL

La Cisterna

Entre las 11:30 horas y las 16:30 horas.

ENEL

Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

ENEL

Pedro Aguirre Cerda

Entre las 10:00 y las 14:00 horas.

ENEL

Pudahuel

Desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

ENEL

Entre las 9:30 y las 10:30 horas.

ENEL

Santiago

Entre las 9:00 horas y las 15:00 horas.

ENEL

Entre las 10:00 horas y las 13:00 horas.

ENEL

¿Cómo revisar los próximos cortes de luz programados?

Para facilitar la información a los usuarios, Enel habilitó en su plataforma un mapa detallado por comuna, donde se pueden revisar las zonas exactas que tendrán suspensión del suministro eléctrico (en este enlace).

De acuerdo con lo informado por la compañía, estos trabajos programados se realizan con el propósito de “poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”.

Además, aclararon que los cortes “pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades”.

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