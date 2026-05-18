Enel confirma corte de luz en 12 comunas de la RM para este martes 19 de mayo: Revisa en qué sectores

18 may. 2026 - 23:35 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para este martes 19 de mayo en la Región Metropolitana, el cual afectará a distintos sectores de la capital.

Se trata, en su mayoría, de interrupciones previamente informadas por la empresa. En ese contexto, se comunicó que varios sectores de Santiago enfrentarán suspensiones del suministro eléctrico durante la jornada.

¿En qué comunas se cortará la luz este martes?

En concreto, serán doce las comunas de la Región Metropolitana afectadas por estos cortes de luz: Colina, Conchalí, Recoleta, Quinta Normal, Pudahuel, Santiago, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Providencia, San Miguel, La Cisterna y Peñalolén.

Desde la empresa precisaron que las interrupciones no afectarán a la totalidad de cada comuna, sino que se aplicarán únicamente en sectores específicos.

Estas son las comunas de la Región Metropolitana que tendrán cortes de luz programados durante este martes 19 de mayo:

Colina

Desde las 13:00 hasta las 17:00 horas.

ENEL

ENEL

Conchalí

Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas en Tte. Ponce, y desde las 14:00 hasta las 17:00 horas en Av. Fermín

ENEL

Recoleta

Desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

ENEL

Quinta Normal

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

ENEL

Pudahuel

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

ENEL

Santiago

Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

ENEL

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

ENEL

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

ENEL

Pedro Aguirre Cerda

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

ENEL

Lo Espejo

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

ENEL

Providencia

Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

ENEL

Desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

ENEL

San Miguel

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

ENEL

La Cisterna

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

ENEL

Peñalolén

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

ENEL

Entérate de los próximos cortes de luz programados

Para facilitar la información a los usuarios, Enel habilitó en su sitio web (en este enlace) un mapa detallado por comuna, donde se pueden revisar las zonas exactas que tendrán suspensión del suministro eléctrico.

De acuerdo con lo informado por la compañía, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

Además, aclararon que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".

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