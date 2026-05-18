Enel confirma corte de luz en 12 comunas de la RM para este martes 19 de mayo: Revisa en qué sectores
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para este martes 19 de mayo en la Región Metropolitana, el cual afectará a distintos sectores de la capital.
Se trata, en su mayoría, de interrupciones previamente informadas por la empresa. En ese contexto, se comunicó que varios sectores de Santiago enfrentarán suspensiones del suministro eléctrico durante la jornada.
¿En qué comunas se cortará la luz este martes?
En concreto, serán doce las comunas de la Región Metropolitana afectadas por estos cortes de luz: Colina, Conchalí, Recoleta, Quinta Normal, Pudahuel, Santiago, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Providencia, San Miguel, La Cisterna y Peñalolén.
Desde la empresa precisaron que las interrupciones no afectarán a la totalidad de cada comuna, sino que se aplicarán únicamente en sectores específicos.
Estas son las comunas de la Región Metropolitana que tendrán cortes de luz programados durante este martes 19 de mayo:
Colina
Desde las 13:00 hasta las 17:00 horas.
Conchalí
Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas en Tte. Ponce, y desde las 14:00 hasta las 17:00 horas en Av. Fermín
Recoleta
Desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.
Quinta Normal
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Pudahuel
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
Santiago
Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Pedro Aguirre Cerda
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Lo Espejo
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
Providencia
Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
Desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.
San Miguel
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
La Cisterna
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Peñalolén
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Entérate de los próximos cortes de luz programados
Para facilitar la información a los usuarios, Enel habilitó en su sitio web (en este enlace) un mapa detallado por comuna, donde se pueden revisar las zonas exactas que tendrán suspensión del suministro eléctrico.
De acuerdo con lo informado por la compañía, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclararon que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
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