Hasta 7 horas sin electricidad: Corte de luz afectará a sectores de seis comunas de la RM este lunes 18 de mayo

17 may. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para este lunes 18 de mayo en la Región Metropolitana, el cual afectará a distintos sectores de la capital.

Se trata, en su mayoría, de interrupciones previamente informadas por la empresa. En ese contexto, se comunicó que varios sectores de Santiago enfrentarán suspensiones del suministro eléctrico durante la jornada.

¿En qué comunas se cortará la luz este lunes?

En concreto, serán seis las comunas de la Región Metropolitana afectadas por estos cortes de luz: Peñalolén, Macul, Santiago, San Miguel, Conchalí y Vitacura.

Desde la empresa precisaron que las interrupciones no afectarán a la totalidad de cada comuna, sino que se aplicarán en sectores específicos.

Peñalolén

Corte de luz programado entre las 10:30 y 17:30 horas.

ENEL

Macul

Corte programado desde las 10:00 y las 13:00 horas (primera imagen) y desde las 15:00 y las 18:00 horas (segunda imagen).

ENEL

ENEL

Santiago

Corte de luz programado desde las 10:30 y las 16:30 horas.

ENEL

Corte de luz programado desde las 10:00 y las 15:00 horas.

ENEL

Corte de luz programado desde las 10:00 y las 16:00 horas.

ENEL

Conchalí

Corte de luz programado desde las 09:30 y las 12:30 horas.

ENEL

Corte de luz programado desde las 14:00 y las 17:00 horas.

ENEL

Corte de luz programado desde las 10:30 y las 17:30 horas.

ENEL

Entérate de los próximos cortes de luz programados

Para facilitar la información a los usuarios, Enel habilitó en su sitio web (en este enlace) un mapa detallado por comuna, donde se pueden revisar las zonas exactas que tendrán suspensión del suministro eléctrico.

De acuerdo con lo informado por la compañía, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

Además, aclararon que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".

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