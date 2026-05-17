Video muestra impactante accidente aéreo en EEUU: Pilotos alcanzaron a eyectarse antes de que los aviones se incendiaran
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Dos aviones militares estadounidenses protagonizaron una impactante colisión en un espectáculo aéreo en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home, en el estado de Idaho. Afortunadamente, los pilotos alcanzaron a eyectarse antes de que las aeronaves se incendiaran.
Impactante accidente aéreo en Estados Unidos
Un video grabado por asitentes al Gunfighter Skies Air Show muestra cuando los aviones chocan y quedan "enganchados", tras lo cual comienzan poco a poco a perder altura mientras se ven los primeros destellos de fuego.
Luego de esto, se aprecia el momento cuando los cuatro pilotos alcanzan a eyectarse de las aeronaves justo antes de que estas finalmente cayeran a tierra y se incendiaran completamente.Ir a la siguiente nota
De acuerdo a Infobae, las autoridades militares indicaron que "los equipos de emergencia están en el lugar, se abrió una investigación y se brindarán más detalles cuando estén disponibles".
El mismo medio señaló que las autoridades no aclararon si la colisión ocurrió durante una maniobra programada del show aéreo ni informaron a qué unidad pertenecían los aviones involucrados.
Uno de los asistentes a la exhibición relató que escuchó advertencias entre el público antes de ver los paracaídas y el incendio tras el impacto: "Vi cuatro paracaídas bajando y después apareció humo negro".
Revisa el registro del accidente aéreo
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