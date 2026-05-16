"Gracias a Dios que estaba adentro de la casa": Camioneta a exceso de velocidad queda incrustada en una vivienda en Puente Alto

16 may. 2026 - 17:44 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se registró un impresionante accidente en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana, cuando el conductor de una camioneta incrustó su vehículo en el antejardín de una casa de la avenida El Peñón.

Camioneta queda incrustada en una casa

De acuerdo a la información preliminar recabada por el periodista de Meganoticias, Felipe Ureta, el accidente se habría producido porque el conductor transitaba a exceso de velocidad.

Debido a esto, la camioneta impactó con alta energía en la vivienda, derribando completamente la reja y el techo del antejardín, además de pasar a llevar las redes eléctricas y las cañerías de agua potable.

La dueña de casa, Romina Osorio, señaló que el conductor "venía a exceso de velocidad, peleando con una persona en un auto y una niña en bicicleta no le dio el ceda el paso y se metió e incrustó la casa".

Afortunadamente, la camioneta quedó solo en el antejardín y la vivienda en sí no sufrió daños. "Gracias a Dios que estaba adentro de la casa y no había nadie más", dijo Osorio.

Según se informó, el conductor fue asistido tras quedar lesionado por el choque.

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