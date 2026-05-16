Temblor se registra en la zona norte: Revisa el epicentro y magnitud del movimiento telúrico
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, a las 17:25 horas, un temblor de magnitud 3.4 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 32 km al noreste de Calama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 108 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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