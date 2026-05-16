"Qué locura de día... No tengo palabras": Influencer mexicano recupera dos de sus cuatro discos duros robados en Valparaíso

16 may. 2026 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

Tras días de incertidumbre, el influencer y fotógrafo mexicano, Patricio Ramírez, logró recuperar dos de los cuatro discos duros que le robaron durante su visita a Valparaíso.

El hecho ocurrió el miércoles en el sector de Caleta Portales, cuando el creador de contenido dejó su auto estacionado por cerca de 20 minutos. Al regresar, encontró un vidrio quebrado de donde se habían llevado su material de trabajo. En esos discos almacenaba registros de su viaje por Latinoamérica durante los últimos dos años y medio.

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"Te llevaste mi vida, te llevaste mi historia"

A través de su cuenta de Instagram @patoramz_, Ramírez había pedido ayuda para recuperar sus pertenencias. Incluso, le ofreció al delincuente que se quedara con todo lo robado, pero que le devolviera sus discos duros con las fotos.

"Mi hermano, lo que te llevaste es mucho más allá que solamente equipo fotográfico. Te llevaste mi vida, te llevaste mi historia", expresó en el registro difundido en redes sociales.

¿Cómo recuperó los equipos?

En un nuevo video, el influencer contó que a los pocos días recibió correos de personas que supuestamente habían comprado sus equipos. Uno de ellos afirmaba ser estudiante universitario y haber adquirido parte del material, aunque al principio desconfió.

"¿Cuánto estás dispuesto a pagar por recuperar 3 de tus 4 discos? No estoy involucrado con el robo, solo compré discos para la universidad y, viendo los archivos, creo que son tus videos. Te digo cero policías porque aquí en Chile es penado comprar cosas sin saber su verdadero origen”, fue el mensaje que recibió Ramírez.

Tras comprobar que los discos eran suyos, "llegamos al acuerdo de cierto precio" y se coordinaron para reunirse a realizar el intercambio, finalmente por dos de ellos.

"Qué locura de día, gracias, gracias, gracias, de verdad que no creí que los fuera a recuperar… No tengo palabras", dijo el influencer.

Riesgo de perderlo todo

Paralelamente, el caso ya había tomado notoriedad en medios de comunicación y el influencer dio entrevistas en televisión, lo que molestó al estudiante, que amenazó con cancelar el trato.

Finalmente, con apoyo de personal de seguridad y Carabineros de la Sección OS-9, se coordinó la entrega del material y el influencer confirmó que logró recuperar dos de los cuatro discos duros sustraídos, los que contenían parte importante de su trabajo audiovisual.

"Recuperamos 2 de los 4 discos que se llevaron en la maleta. Qué locura de día”, expresó en su registro, donde agradeció el apoyo recibido en redes sociales y la ayuda de las autoridades.

Si bien aún no recupera la totalidad del material, el caso sigue en investigación para intentar dar con el resto de sus pertenencias.

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