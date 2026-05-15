Exchica reality se sometió a cirugía nasal y podría perder el olfato: "Me siento bastante deprimida"

15 may. 2026 - 14:37 hrs.

¿Qué pasó?

La estrella escocesa y exchica reality, Erica Roberts, reveló que podría no recuperar el sentido del olfato tras someterse a una rinoplastia, procedimiento que también realizó junto a su madre.

La influencer ha documentado el proceso en redes sociales, donde explicó que los médicos le advirtieron sobre este posible efecto debido al historial de lesiones en su nariz.

Una fractura habría afectado su olfato

De acuerdo The Sun, durante una sesión de preguntas y respuestas, detalló que había sufrido dos fracturas previas, lo que podría haber afectado sus nervios.

"Puede que nunca la recupere, ya que mi cirujano me dijo que mi nariz se había roto dos veces y que había sufrido muchos traumatismos".

“Él cree que podrían ser mis nervios los que me han afectado debido a la gravedad del traumatismo en mi nariz, ¡pero voy a mantener la esperanza!”

A pesar de la incertidumbre, la exchica reality aseguró que continúa en proceso de recuperación, aunque con molestias físicas.

“Sigo muy hinchada, pero me han dicho que tengo que acostumbrarme a oler de nuevo.”

Erica Roberts

Las secuelas de la operación

En redes sociales también compartió imágenes del postoperatorio, donde se le ve con la nariz vendada y con evidentes hematomas, al igual que su madre, quien se sometió al mismo procedimiento.

Más tarde, Roberts relató que la intervención la dejó “agotada”, explicando que no se tomó días de descanso pese al proceso.

“He intentado dormir todo lo que he podido, pero tampoco me he tomado ningún día libre en el trabajo mientras hacía esto (la vida de autónoma)”.

Al describir su estado tras la cirugía, agregó: "Todavía tengo mareos, dolores de cabeza, confusión mental y me siento bastante deprimida, pero sé que esto es parte del proceso de curación".