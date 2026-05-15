Ministra Chomali se distancia del Gobierno por idea de reportar a migrantes irregulares que acudan a centros de salud

15 may. 2026 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Salud, May Chomali, se refirió a la propuesta del Gobierno que busca que hospitales y colegios, entre otros, reporten a migrantes irregulares para eventuales expulsiones. La autoridad optó por desmarcarse de la iniciativa e incluso aseguró que desde su cartera la observan con "preocupación".

Fue el subsecretario del Interior, Max Pavez, mientras se discutía en la comisión de Gobierno del Senado el proyecto que perfecciona el sistema de expulsiones, quien ingresó una indicación cuyo objetivo es entregar al Servicio Nacional de Migraciones antecedentes de extranjeros indocumentados.

En concreto, el Ejecutivo busca aprovechar las instancias en que migrantes con situación irregular acuden a servicios estatales o privados para obtener beneficios sociales, atención médica o realizar trámites, para identificarlos, fiscalizarlos y eventualmente expulsarlos del país.

De acuerdo al diario La Segunda, en caso de aprobarse la iniciativa, organismos como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles se verían obligados a revelar datos de extranjeros, tales como domicilio, teléfono, y correo electrónico, entre otros.

"Lo estamos mirando con bastante preocupación"

"Nosotros lo estamos mirando con bastante preocupación, porque nosotros no podemos, desde el Ministerio de Salud, informar de esos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria", comentó Chomali en conversación con Radio 13c.

Chomali explicó que esos antecedentes están resguardados por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes. "Eso lo vamos a defender absolutamente", afirmó la secretaria de Estado.

La autoridad de Gobierno insistió que desde su cartera "no podemos negar una atención de salud, porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población".

En ese contexto, a modo de ejemplo, indicó que "un niño migrante irregular no vacunado es un riesgo de muerte para ese niño, pero también es un riesgo de contagio para otros niños chilenos".

"Ya lo habíamos conversado en el Consejo de Ministros"

La ministra reveló que este tema ya se ha discutido en el Comité de Ministros y afirmó que, en dicha instancia, todos habrían estado de acuerdo con esa postura.

"Yo no sé cómo calificarlo, creo que puede haber ahí alguna... hay que conversarlo en la interna, pero esto es algo que ya lo habíamos conversado en el contexto de los Consejos de Ministros", aseguró la secretaria de Estado.

"Prime, no podemos ir en contra de ley, que tiene que ver con la ley de deber y derecho del paciente y el Código Sanitario; y tampoco podemos negarle la atención de salud a un migrante", concluyó Chomali.

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