Temblor en la zona centro norte del país: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

15 may. 2026 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes 15 de mayo, a las 13:37 horas, un temblor de magnitud 4,1 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 7 km al sur de Los Vilos, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 37,8 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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