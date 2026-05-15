Robó el cráneo de una santa y lo cubrió de hormigón para hacerlo desaparecer

15 may. 2026 - 13:53 hrs.

El cráneo de la santa checa Zdislava de Lemberk fue recuperado tras ser robado el martes de una iglesia en Jablonné v Podješt?dí.

La policía anunció este viernes la detención de un sospechoso que confesó el crimen y reveló su intención de enterrar la reliquia en un río tras cubrirla de hormigón. El hombre fue arrestado el jueves y, según las autoridades, su móvil fue el desacuerdo con la exposición pública de la pieza.

La cronología de un hurto y una rápida captura

Los hechos se desarrollaron a lo largo de varios días, comenzando con la sustracción de una reliquia de gran valor espiritual.

Zdislava de Lemberk (en torno a 1220-1252) fue una aristócrata conocida por sus actos de caridad, canonizada por el papa Juan Pablo II en 1995.

"La reliquia era objeto de veneración por parte de los peregrinos que se dirigían a Jablonné, donde Zdislava vivió y trabajó hace más de 750 años", declaró el arzobispo de Praga, Stanislav P?ibyl.

El martes, aprovechando un momento en que la alarma estaba desactivada, el sospechoso sustrajo el cráneo de un relicario de cristal en la basílica de San Lorenzo y Santa Zdislava. Tras una minuciosa investigación, la policía detuvo al autor el jueves en Mlada Boleslav. El jefe de la policía local, Petr Rajt, informó a los periodistas que el hombre reconoció el robo.

Un hallazgo que requerirá restauración

Cuando la policía encontró el cráneo, el hombre ya lo había cubierto con hormigón, cumpliendo parcialmente su plan de hacerlo desaparecer. Debido a los daños sufridos, la reliquia tendrá que ser sometida a un proceso de restauración para poder volver a ser venerada.

La restauración del cráneo cubierto de hormigón requiere un proceso especializado que involucra técnicas de conservación avanzadas, como el uso de láser para remover el concreto sin dañar el hueso subyacente.